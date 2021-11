De Luca: "Completare campagna vaccini è atto di civiltà, no a banalizzazioni sul Covid"

(Agenzia Vista) Napoli, 15 novembre 2021 "Ieri abbiamo avuto oltre 8000 positivi e anche se non vengono ricoverati, grazie ai vaccini, il contagio si diffonde. Poche ore fa è morta una giovane mamma per Covid. Questi episodi drammatici ci servono a ricordare che quando parliamo di Covid non bisogna banalizzare. E' un dovere di civiltà completare la campagna di vaccinazione", così il presidente della Regione Campania De Luca a margine del giuramento di Ippocrate dei nuovi laureati in medicina di Napoli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Novembre 2021, 12:21

