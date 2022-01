Cucciolo di elefante marino abbraccia una fotografa, la scena è dolcissima

Georgia del Sud, la fotografa naturalista Jess Taunton un'avventura del genere proprio non se l'aspettava. Insieme al marito Chris Bray si trovava nella baia di Gold Harbor, situata nell'Oceano Atlantico, per alcuni scatti. Mentre la coppia era intenta a fotografare un gruppo di pinguini reali, un cucciolo di elefante marino ha iniziato ad avvicinarsi. L'entusiasmo del bellissimo esemplare è incontenibile: eccolo mentre si stende sopra Jess in quello che appare come un vero e proprio abbraccio.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Gennaio 2022, 12:49

