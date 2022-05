Cucciolo di bradipo trovato da solo su una spiaggia, la reazione quando incontra la sua mamma e commovente

Questo cucciolo di bradipo è stato trovato da solo su una spiaggia in Costa Rica. Il piccolo, che si era allontanato dalla madre, era disperato. Alcuni addetti del servizio di salvataggio animali lo hanno recuperato e portato dal veterinario per un controllo. Una volta accertato che fosse in buone condizioni di salute, la squadra si è subito adoperata per individuare la madre. Ecco il dolcissimo momento in cui mamma bradipo e il suo cucciolo si sono riabbracciati.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Maggio 2022, 17:33

