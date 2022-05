Maurizio Crozza torna nei panni di Carlo Calenda - nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+ - intento a presentare il suo nuovo libro, ma “la letteratura sta a Calenda come Manzoni sta al motocross”. “Live streaming ed episodi completi su discovery+”

Ultimo aggiornamento: Sabato 14 Maggio 2022, 10:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA