(Agenzia Vista) Usa, 27 febbraio 2022 "Putin sta suonando Biden come un tamburo, non è una cosa carina da guardare". Lo ha detto l'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sul palco del Cpac a proposito degli ultimi sviluppi in Ucraina. Cpac Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ultimo aggiornamento: Domenica 27 Febbraio 2022, 10:34

