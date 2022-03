"Crazy Cooking Show", su Boing i bambini si sfidano ai fornelli. La videointervista a Matteo Pelusi

"Crazy Cooking Show", il nuovo show targato Boing, è condotto dal web creator Matteo Pelusi, del duo Matt&Bise e dalla giovanissima chef influencer Aisha Ben Thabet. In "Crazy Cooking Show", in onda ogni lunedì alle 19.50, ci saranno diverse sfide in cucina tra coppie di bambini. « La chiave di questo show è il divertimento » racconta Matteo Pelusi in collegamento. « Ci sarà competizione nelle sfide di cucina ma la prima regola per questi ragazzi è divertirsi » continua. « Nel programma non cucino, mi considero il Bastianich della situazione che sa molto di cucina anche se non sta ai fornelli. Mi piace cucinare grazie a quello che mi hanno tramandato mia nonna e la mia mamma, sul mio canale Instagram potrete vedere come mi cimento in diverse ricette ». "Crazy Cooking Show" è su Boing con un nuovo episodio a settimana ogni lunedì. (a cura di Paola Schettino Nobile)

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Marzo 2022, 08:54

