Covid, perquisizioni a No Vax e No Green Pass attivi su Telegram

(LaPresse) La Polizia ha effettuato 29 perquisizioni, su tutto il territorio nazionale, a carico di appartenenti a sodalizi No Vax e No Green Pass molto attivi su canali Telegram, nei cui confronti vengono ipotizzati reati che vanno dalla costituzione e partecipazione ad associazione segreta, istigazione, interruzione di pubblico servizio e associazione per delinquere finalizzata a compiere danneggiamenti.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Novembre 2021, 09:23

