Cotechino e lenticchie, la ricetta light per Capodanno: il trucco nella cottura

Tra i piatti che non possono mancare al cenone di capodanno ci sono cotechino e lenticchie. Si dice che mangiarli a fine anno porti soldi e fortuna in quello che verrà; ma come cucinarli cercando di tenere sotto controllo anche la linea? Il cotechino è un alimento ricco di grassi, ma con la cottura giusta può diventare un piatto light. Cuocendolo al vapore, sarà possibile eliminare molto grasso e voilà potrete mangiare una fetta senza troppi sensi di colpa. Per quanto riguarda le lenticchie.. niente burro o strutto! Ecco la ricetta light per capodanno di cotechino e lenticchie. Crediti foto: Shutterstock Music: «Summer» from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Dicembre 2021, 09:33

