"Le trattative con la mafia le fa lo stato" e "Contro il 41 bis per un mondo senza galere, libertà per tutti e tutte". Sono questi gli striscioni che aprono il corteo di circa 200 anarchici in solidarietà di Alfredo Cospito a Milano, partito da Porta Ticinese. I manifestanti hanno lanciato gavettoni e fumogeni in direzione dei giornalisti.

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Febbraio 2023, 18:43

