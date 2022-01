Cosenza: muore direttore impianto risalita, alcuni operai bloccati nella cabinovia

(LaPresse) I vigili del fuoco hanno tratto in salvo sei operai bloccati nelle cabine dell'impianto di risalita a Pedace, nella Sila cosentina, fermato dopo un gravissimo incidente, costato la vita a un uomo di 60 anni. La vittima, il direttore dell'impianto, sarebbe stato colpito da una cabina durante delle operazioni di controllo di routine e avrebbe battuto la testa violentemente. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE

Ultimo aggiornamento: Domenica 23 Gennaio 2022, 14:26

