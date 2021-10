Cosa succede in un bagno pubblico quando tiri lo sciacquone: disgustosa scoperta

Non è piacevole scriverne e nemmeno pensarci, ma dobbiamo ringraziare gli scienziati della Florida Atlantic University (Usa) che hanno studiato quanto accade nei bagni pubblici dopo aver tirato lo sciacquone: quanto tempo le goccioline d'acqua restano sospese in aria dopo aver tirato lo scarico? E questo areosol può comportare un rischio per la salute? foto & video @shutterstock - videoblocks music "Perception" from bensound.com

