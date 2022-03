"Corro da te", Pierfrancesco Favino e Miriam Leone nella commedia romantica di Riccardo Milani. La videointervista

"Corro da te" è il nuovo film di Riccardo Milani con Pierfrancesco Favino e Miriam Leone in arrivo nelle sale il 17 marzo. Gianni (Favino) è un quasi cinquantenne in carriera disposto a tutto pur di conquistare la giovane donna di turno. Per una serie di circostanze arriva a fingere di essere costretto su una sedia a rotelle – questa volta puntando tutto sulla pietà, per lui l’unico sentimento che è possibile provare nei confronti di un disabile. Ma quando incontra Chiara (Leone), una donna solare e dinamica, musicista per lavoro e tennista per passione nonostante l’incidente che l’ha resa paraplegica, inizia a provare per lei tutt’altro tipo di sentimenti. « Sono andata in giro in incognito in carrozzina tra le strade di Roma ed è stato difficile » racconta Miriam Leone. « È stato importante per me cercare gli occhi dell'altro e il fatto di non far arrivare prima la disabilità. Superare quello specchio di paura è stata una liberazione ». ( a cura di Paola Schettino Nobile)

