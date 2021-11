Cop 26, la Regina Elisabetta e il discorso sul clima: «Ricordi strazianti sul principe Filippo»

LOLNEWS.IT - Abito verde brillante per richiamare la Terra, perle al collo e perfettamente truccata, la Regina Elisabetta ha tenuto un discorso storico in occasione della Cop26, la Conferenza sul clima delle Nazioni unite che si è tenuta a Glasgow. Dopo alcuni giorni di riposo e altrettanti di preoccupazione, è tornata in video riportando alla memoria le parole del Principe Filippo, scomparso lo scorso 9 aprile. Come ben sappiamo e come non ha mancato di sottolineare Sua Maestà, il duca di Edimburgo – che ha contribuito a fondare il WWW nel 1961 e ne è stato presidente dal 1981 al 1996 – ha sempre cercato di sensibilizzare l’opinione pubblica sui cambiamenti climatici. La sovrana ha pienamente raccolto l’eredità del marito invitando i grandi leader mondiali a “elevarsi oltre la politica spicciola” e pensare alle generazioni future". Poi ha rivelato ricordi intimi e commoventi sul Principe Filippo: il messaggio in codice (Foto: Kikapress - Music: "Summer" from Bensound.com)

Leggi anche:>> REGINA ELISABETTA ALLA COP26, IL MESSAGGIO NASCOSTO NELLA SPILLA SPECIALE: COSA SIGNIFICA LA FARFALLA

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Novembre 2021, 10:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA