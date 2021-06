Comunali Roma, Letta: "Giudizio su Raggi negativo, Gualtieri sarà un ottimo sindaco"

(LaPresse) "A Roma il Partito Democratico ha il miglior candidato sindaco e sono convinto che Roberto Gualtieri sarà un ottimo sindaco. La capitale ha bisogno di essere risollevata, perché il nostro giudizio sui cinque anni di Giunta guidata da Virginia Raggi è negativo. C'è bisogno di voltare pagina". Lo ha dichiarato il segretario del PD Enrico Letta, nel quartiere di Tor Bella Monaca per un tour politico con il candidato sindaco di Roma Roberto Gualtieri. "Queste sono le prime attività che facciamo in ripartenza dopo il Covid. Quindi è naturale che tutto avvenga con una certa lentezza, una certa gradualità. Lo dico perché, quando sento Salvini che sbeffeggia le primarie del Partito democratico di Torino, gli ricordo che lui a Torino ha scelto da solo il candidato sindaco. Noi preferiamo farlo con i nostri militanti, i nostri iscritti, il nostro popolo ed è tutto un altro modo di fare le cose", ha aggiunto Letta, rispondendo alle annotazioni sarcastiche del leader della Lega per la scarsa affluenza alle Primarie di Torino. "Noi continuiamo con questo metodo di partecipazione, perché la partecipazione è, per noi, la chiave con la quale vogliamo fare politica", ha sottolineato il segretario dem.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Giugno 2021, 22:14

