Come prima di Tommy Weber, Antonio Folletto «L'amore si può ignorare ma non può sparire»

"Come prima" per la regia di Tommy Weber è tratto dall'omonima graphic novel del fumettista francese Alfred e già vincitrice del Fauve d'or al Festival International de la Bande Dessinée d'Angoulême. Il film racconta la storia di due fratelli,Fabio e Andrè, interpretati rispettivamente da Francesco Di Leva e Antonio Folletto, separati dal tempo e dal loro carattere. Non si vedono da 17 anni, da quando Fabio ha lasciato la casa della sua famiglia a Procida, per combattere al fianco delle camicie nere di Mussolini. Crediti foto@Ufficio stampaMAD ENTERTAINMENT Music: «Summer» from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Ottobre 2021, 09:14

