Come sta la Regina? “Qualcosa non va”: la famiglia si riunisce, la decisione presa dopo il ricovero

LOLNEWS.IT - La Regina Elisabetta ha tenuto tutto il mondo col fiato sospeso dopo la nota ufficiale di Buckingham Palace che annunciava il suo ricovero presso il King Edward VII’s Hospital di Londra: ora come sta? I suoi portavoce hanno fatto sapere che la notte in ospedale si è resa necessaria per effettuare “indagini preliminari” e che all’ora di pranzo di giovedì era giò tornata a casa ed era di buon umore. Anche se le dichiarazioni sono centellinate, gli esperti sono convinti ci sia qualcosa che non va in tutta questa storia: Elisabetta II si è mostrata con il bastone, poi ha annullato il viaggio in Irlanda del Nord, infine – decisione ancor più allarmante – la famiglia reale si è riunita al suo capezzale per starle vicino. (Foto: Kikapress - Music: "Summer" from Bensound.com)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Ottobre 2021, 08:38

