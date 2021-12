Come il cenone può mettere a rischio i malati di cuore

In occasione delle feste, il rischio è quello di eccedere soprattutto a tavola e il cenone può diventare un pericolo. A lanciare l’allarme è la Società Italiana di Cardiologia (SIC) che mette in guardia coloro che hanno problemi di cuore. Se, infatti, qualche eccezione può essere ammessa,è importante non esagerare perché pasti troppo pesanti sono pericolosi. Foto Shutterstock / Music: «Perception» from Bensound.com

