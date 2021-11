Come il fitness ti cambia la vita, cos’è il ‘metodo GoGirl’ di Stefania Sugarfree

LOLNEWS.IT - Stefania Susca, in arte Stefania Sugarfree, è una delle fitness coach più in vista del momento: ha una community di 4000 iscritti. Durante la pandemia, la 26enne italiana è diventata un vero e proprio punto di riferimento per quel che riguarda il workout al femminile: dopo un fitness tour estivo di successo, Stefania Sugarfree sbarca anche in libreria con "Il metodo GoGirl" (Red Edizioni). La fitness influencer ha spiegato che prima di essere quella che è oggi ha avuto problemi di obesità e poi di anoressia. Il ‘metodo GoGirl’ consiste nel darsi sostegno reciproco grazie alla forza della community pensata per le donne che vogliono essere la versione migliore di se stesse e prevede un workout dettagliato di allenamenti con pochi semplici attrezzi da fare comodamente in casa, al parco o in palestra. Ecco come funziona (Foto: Ufficio Stampa Daniela Perozzi – Music: “Memories” from Bensound.com)

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Novembre 2021, 14:14

