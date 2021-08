Coda di turisti per il controllo del Green pass per entrare al Pantheon, le immagini

(Agenzia Vista) Roma, 09 agosto 2021 Coda per il controllo del Green pass per entrare al Pantheon, le immagini Anche a pochi minuti dall'orario di chiusura del Pantheon sono moltissimi i turisti che vengono a visitarlo. In questi giorni, con l'entrata in vigore dell'estensione del Green pass, per entrare nel monumento è necessario avere la certificazione. Per questo davanti al Pantheon si forma una lunga coda di turisti in attesa di passare il controllo del certificato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Agosto 2021, 21:13

