Choc nella notte, poliziotto spara ad un giovane al temine di una lite. Sul posto la scientifica

Un primo colpo di pistola in aria, un altro mirato alla gamba e un ragazzo di 22 anni di Ancona (N.G. le sue iniziali) è crollato a terra in un lago di sangue. Da quel momento in poi il caos: anche all'interno del Pronto soccorso, dove prima è arrivato il ragazzo e successivamente il presunto sparatore, un poliziotto di 40 anni che avrebbe esploso i colpi da una pistola. Tensione alimentata dal nervosismo degli amici del giovane ferito esplosa all'arrivo del 40enne, tanto che sono dovute intervenire le forze dell'ordine per riportare la calma.

Ultimo aggiornamento: Domenica 22 Gennaio 2023, 11:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA