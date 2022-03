L'ultimatum di Charlene di Monaco, solo così resterà: le condizioni per non divorziare da Alberto

LOLNEWS.IT - Per mesi e mesi la paura che si concretizzasse il divorzio tra Charlene di Monaco e Alberto ha tenuto banco sulle pagine dei magazine rosa di mezzo mondo: ora, è crisi vera, ma lo scandalo non s’ha da compiere. Da quando la Principessa è tornata dalla clinica in Svizzera, non si è ancora fatta vedere accanto al marito o ai figli e starebbe meditando le prossime mosse: l'ultimatum ad Alberto per non divorziare da lui. Cosa gli ha chiesto (Foto: Kikapress - Music: "Once Again" from Bensound.com)

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Marzo 2022, 10:52

