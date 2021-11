Charlene via da Monaco? «Colpa di Carolina, scenario da brividi». Salta il patto con Alberto

LOLNEWS.IT - Non è affatto un buon periodo per Charlene di Monaco, che, tornata da qualche settimana alla Rocca, è già fuggita. Il Principe ha fatto sapere che le condizioni fisiche e psicologiche della moglie sono ancora instabili: “esausta e vulnerable”. Tante le speculazioni intorno al motivo della sua scomparsa: la più gettonata riguarda una presunta dipendenza da sonniferi, Tuttavia spunta una nuova ipotesi intorno alla fuga di Charlene nonostante il Principe Alberto si mostri sereno e tranquillo. Il settimanale Voici ha immaginato uno scenario da brividi per la Principessa, stanca di subire pressioni da palazzo: sarebbe colpa della cognata Carolina, ecco perché (Foto: Kikapress – Music: “Elevate” from Bensound.com)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Novembre 2021, 12:29

