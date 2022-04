Charlene di Monaco, la fuga in Corsica era già concordata con Alberto? Scoperto il piano segreto

LOLNEWS.IT - Il Principe Alberto oramai sembra stanco di combattere ogni diceria e rumor sul conto di Charlene di Monaco: attualmente la moglie si troverebbe in Corsica lontana dalla tossicità di Casa Grimaldi e altrettanto distante dagli impegni e le pressioni che il suo ruolo le impone. Esausto anche il Principe di seguire la moglie in questa misteriosa condotta, le ultime notizie lo vorrebbero concorde nella fuga di Charlene in Corsica: ecco chi la vuole allontanare (Foto: Kikapress - Music: "Summer" from Bensound.com)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Aprile 2022, 13:02

