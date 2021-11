Cento no vax in chiesa senza mascherine: il video del medico radiato

FABRIANO - Riunione no-vax in Chiesa con l'ex ginecologo radiato: il vescovo caccia il parroco don Gino Pierosara e lo solleva anche dall'incarico di esorcista. Lo ha deciso vescovo della Diocesi Fabriano-Matelica, mons. Francesco Massara, dopo la notizia della riunione no-vax ospitata in chiesa il 7 novembre scorso alla quale ha partecipato Roberto Petrella, ginecologo radiato nel 2019 dall'Ordine dei medici di Teramo. La notizia era esplosa dopo la pubblicazione di un video sui social da parte dello stesso Roberto Petrella. Video in cui si racconta l'evento avvenuto nella Chiesa di San Sebastaino martire a Marischio, frazione di Fabriano.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Novembre 2021, 14:38

