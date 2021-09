Camila Cabello: "La mia Cenerentola è una ragazza moderna". L'intervista esclusiva.

Arriva il 3 settembre su Amazon Prime Video Cenerentola, versione moderna della classica fiaba di Charles Perrault, ora in versione musical per la regia di Kay Cannon (Pitch Perfect). La popstar Camila Cabello è al debutto come attrice nei panni della protagonista:"È una grande opportunità e sono davvero onorata di portare questo personaggio così moderno sullo schermo" ci racconta la 24enne americana. "Cenerentola racchiude in sé tutti i valori importanti in cui credo: l'indipendenza, il fidarsi del proprio istinto e il rimanere fedeli a se stessi restando autentici".

Accanto a lei spicca un cast stellare che include, tra i tanti, Pierce Brosnan, Billy Porter e Idina Menzel (il musical campione d'incassi Wicked) nei panni della Matrigna: "Mi interessano i personaggi complicati, quelli che sono stati a lungo fraintesi. Come attrice ho la possibilità di scoprire le sfaccettature di questi personaggi e arrivare a comprenderli".

La colonna sonora di Cenerentola è composta da brani riarrangiati di Jennifer Lopez, Queen e Ed Sheeran, oltre ad una canzone inedita della stessa Cabello. "La canzone che mi sono divertita di più a cantare è stata "Million to one": è stata un'esperienza fantastica poter partecipare attivamente con una mia canzone al film di cui faccio parte" prosegue lei. Cenerentola è in esclusiva su Amazon Prime Video dal 3 settembre.

(a cura di Paola Schettino Nobile)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Settembre 2021, 12:25

