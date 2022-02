Incidente e tragedia sfiorata vicino Roma: scontro tra due camion, abbattuti muri e tettoie

Cecchina, tragedia sfiorata sulla via Nettunense al km 10.300 nel comune di Albano, poco prima di Fontana di Papa, dove due settimane fa morì in un frontale anche un giovane del posto. Un grosso camion di una ditta che trasporta patatine per i supermercati, guidato da un 50enne di Velletri, forse a causa di un colpo di sonno, ha sbandato, è finito contro un altro camion che trasportava biancheria per il nuovo ospedale dei Castelli disarcionandolo e poi è finito dentro ad un autolavaggio pompa di benzina abbattendo pareti, tettoie e contatori elettrici. Per fortuna non ha colpito le pompe di benzina.

L'uomo è stato trasportato dal 118 al policlinico di Tor Vergata in codice rosso con vari traumi da schiacciamento sul corpo, feriti non gravi l'altro camionista, un 60enne di Caserta e il conducente di un'altra auto che ha tamponato uno dei due camioni, trasportati dal 118 al vicino ospedale dei Castelli. Sul posto per i rilievi i carabinieri della stazione di Cecchina e i colleghi del radiomobile di Castel Gandolfo, mentre i vigili del fuoco di Marino, hanno messo in sicurezza l'area . I carri attrezzi del deposito giudiziario di Albano sono sul posto per rimuovere i grossi mezzi e la macchina coinvolta, ci sono file chilometriche sulla Nettunense dalle 5.30 di stamattina orario del violento urto.

(Foto Video Luciano Sciurba)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Febbraio 2022, 09:21

