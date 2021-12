Castelluccio di Norcia, il bosco a forma di Italia su una montagna di panna: lo spettacolo

Alle pendici del Poggio di Croce, vicino a Castelluccio di Norcia nel cuore del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, si trova un bosco molto particolare a forma d'Italia. È composto da conifere e sebbene sia visitabile tutto l'anno, in inverno lo spettacolo che regala è straordinario: specie dopo una bella nevicata. Crediti foto@Shutterstock Music: «Cute» from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Dicembre 2021, 17:29

