Il 17 gennaio, presso il Teatro Ghione di Roma, si è tenuta la prima tappa del roadshow 2024 di #CAMPIONIdiVITA, una serie di incontri dedicati agli studenti delle scuole superiori in tutta Italia, pensati come momento di confronto collettivo sui principi fondamentali della vita umana, in particolare sui valori del rispetto per gli altri e per la loro diversità, l'inclusione sociale e la capacità di affrontare le sfide con determinazione e passione. Quattro illustri campioni olimpici paralimpici, Andrea Lucchetta, Oney Tapia, Oxana Corso e Adriano Panatta, hanno guidato gli studenti romani in questo percorso. Ospiti sul palco anche due atleti di Special Olympics Italia, Antonello Carnassale e Leonardo Vellucci, che hanno raccontato la vittoria della medaglia d’oro nel calcio unificato a 5 ai Mondiali di Berlino 2023. Intesa Sanpaolo, partner dell'iniziativa, condivide con #CAMPIONIdiVITA l'impegno per l'inclusione sociale, la promozione dei valori dello sport e l'attenzione verso le nuove generazioni. Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Gennaio 2024, 21:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA