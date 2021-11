Caffè, scoperto un nuovo effetto sul corpo: quanto berne per stare meglio

Dal momento che il caffè è una delle bevande più consumate da buona parte della popolazione non stupisce che siano molti gli studi scientifici che lo prendono come oggetto. Di tanto in tanto quindi ci si imbatte in ricerche che ne sottolineano benefici e, qualche volta, anche effetti collaterali. Oggi vogliamo concentrarci su un nuovo effetto che questa bevanda avrebbe sul nostro corpo. Uno studio infatti ha rivelato che il caffè potrebbe aiutare a prevenire i calcoli renali, un fastidio che colpisce circa il 15% della popolazione. Foto: Shutterstock Music: "Summer" from Bensound.com

