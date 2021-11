C’è una cometa enorme che sta viaggiando a tutta velocità verso il Sole

Nell’universo tutto è costantemente in movimento. Accade così che ci sia una grandissima cometa che sta viaggiando spedita verso il Sole. Che cosa succederà nel momento di un eventuale impatto? Secondo gli addetti ai lavori questa cometa è la più grande mai vista in assoluto. Le sue dimensioni sono simili a quelle di un pianeta nano. Foto: Shutterstock Music: "Perception" from Bensound.com

