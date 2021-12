Brusaferro (Iss): "Aumentano i contagi nella popolazione under 20"

(Agenzia Vista) Roma, 3 dicembre 2021 "Per quanto riguarda i contagi le fasce di età più colpite sono sotto ai 20 anni. Ma anche nella fascia 20-40 c'è un aumento. Notiamo in generale un aumento dei contagi in queste fasce di età" così il presidente dell'Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro alla conferenza stampa di monitoraggio dell'emergenza Covid-19 al Ministero della Salute. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Dicembre 2021, 09:13

