Brusaferro: "Decremento casi nella maggior parte Regioni"

(Agenzia Vista) Roma, 04 febbraio 2022 "Si rileva un'elevata circolazione del virus un po' in tutti i paesi europei. In Italia, nella maggior parte delle Regioni, c'è invece un decremento di nuovi casi, anche se alcune regioni hanno dei valori in crescita ma in questo caso ci sono stati degli aggiornamenti nel caricamento dei dati che, quindi, vanno presi con una certa cautela". Così il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, commentando i dati del monitoraggio settimanale. Ministero Salute Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Febbraio 2022, 18:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA