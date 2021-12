Britney Spears compie 40 anni, la dedica del futuro marito è emozionante

Britney Spears festeggia i 40 anni da donna finalmente libera e felice con il fidanzato Sam Asghari. La coppia è unita da cinque anni e sta preparando le nozze: si tratta del terzo matrimonio per la popstar. Il personal trainer di origini iraniane ha chiesto la sua mano nei mesi scorsi e si dimostra ogni giorno più innamorato. I due hanno rivelato sui loro profili social di essere in partenza per un viaggio in occasione del compleanno di Britney: la dedica pubblicata dal futuro marito a commento della foto è emozionante.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Dicembre 2021, 12:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA