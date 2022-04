(Agenzia Vista) Brasile, 02 aprile 2022 "Senza mascherina! Il problema è mio! La vita è mia! C'è gente che mi vorrebbe morto e mi rompe i coglioni per farmi il vaccino? E lasciatemi morire!". Così Jair Bolsonaro ribadisce la sua volontà di non vaccinarsi durante un discorso in pubblico. Brasil Gov Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

