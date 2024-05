Bologna, vigile spara e uccide una ex collega: i rilevi della Scientifica

Un vigile di poco più di 60 anni, Giampiero Gualandi, ha ucciso una collega di 33 anni ad Anzola dell'Emilia, in provincia di Bologna, nella sede della polizia municipale dello stesso paese, sparandole con la pistola di ordinanza.

Sofia Stefani, ex vigilessa uccisa a 33 anni. L'ex comandante: «Colpo partito per sbaglio, stavo pulendo la pistola»

La vittima si chiamava Sofia Stefani ed era in forza al presidio di Sala Bolognese. Gualandi, invece, era rientrato in servizio ad Anzola e in passato aveva ricoperto l'incarico di comandante della polizia locale dell'Unione Intercomunale Terre d'acqua. Ai carabinieri l'omo ha raccontato che "il colpo è partito accidentalmente durante le operazioni di pulizia dell'arma di ordinanza".

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Maggio 2024, 21:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA