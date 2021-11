Bollette, ecco chi rischia una multa da 600 euro

Le bollette aumenteranno e, come se non bastasse, potrebbe esserci per i contribuenti anche la brutta sorpresa di vedersi recapitata una multa salata di 600 euro. A rischiare di pagare questi soldi è chi non paga il canone Rai che, già da qualche anno, dal governo Renzi, è stata inserito all'interno della bolletta della luce. Una mossa, questa, che è servita a smascherare gli evasori. Solo nel 2020, infatti, dal pagamento del canone in bolletta sono stati recuperati 1,7 miliardi di euro. Foto: Shutterstock - Music: 'Perception' from Bensound.com

LEGGI ANCHE >> SE HAI QUESTE APPLICAZIONI SUL CELLULARE, CANCELLALE: SONO PERICOLOSE

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Novembre 2021, 14:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA