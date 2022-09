Boldrini contestata da attiviste pro aborto: "A lei di chi vive in case popolari non frega niente"

(Agenzia Vista) Roma, 29 settembre 2022 Laura Boldrini è stata contestata dalle attiviste pro aborto alla manifestazione in Piazza Esquilino a Roma: "Lei si riempie la bocca coi diritti ma la verità è che non ha mai fatto un ca**o. Questa piazza non le appartiene, perché a lei di chi abita nelle periferie non gliene frega niente". Potere al Popolo Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Settembre 2022, 12:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA