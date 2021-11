Blanca, la nuova serie di Rai 1: interviste a Maria Chiara Giannetta

È in arrivo su Rai 1 la serie "Blanca", crime drama liberamente tratto dall'omonimo romanzo di Patrizia Rinaldi, che racconta lo straordinario viaggio di una giovane donna non vedente che ha la possibilità di realizzare il sogno che aveva sin da bambina: diventare una consulente della polizia. «Amo l'energia di Blanca, vorrei che fosse la mia migliore amica» racconta Maria Chiara Giannetta. «Quello che mi piace di lei è la sua positività, vedere sempre le cose nel modo giusto, serve avere al nostro fianco una persona come lei». La prima puntata di "Blanca" è in anteprima su RaiPlay da sabato 20 novembre e su Rai 1 il 22 novembre in prima serata. (a cura di Paola Schettino Nobile)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Novembre 2021, 21:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA