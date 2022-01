Big Sky, su Disney+ arriva la seconda stagione. La videointervista a Logan Marshall-Green

Dal 5 gennaio arriva su Disney+ la seconda stagione della serie "Big Sky" con Katheryn Winnick, Kylie Bunbury e Logan Marshall- Green. Quando le detective private Cassie Dewell (Bunbury) e Jenny Hoyt (Winnick) si riuniscono per indagare su un incidente d’auto vicino Helena, nel Montana, scoprono ben presto che il caso non è così semplice come sembra. « La posta in gioco in questa nuova stagione è davvero alta con numerosi colpi di scena » racconta Logan Marshall-Green in collegamento su Zoom. «Nella serie ho un doppio ruolo, quello di un poliziotto sotto copertura che scopriremo avrà a che fare con il passato di Jenny (Winnick) ». I primi due episodi della seconda stagione di "Big Sky" sono su Disney+ dal 5 gennaio (a cura di Paola Schettino Nobile).

Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Gennaio 2022, 19:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA