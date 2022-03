Bicocca cancella corso su Dostoevskij, Paolo Nori lo annuncia in lacrime: "Incredibile e ridicolo"

(Agenzia Vista) Milano, 02 marzo 2022 "Mi avevano invitato loro, trovo che quello che sta succedendo in Ucraina sia una cosa orribile e mi viene da piangere solo a pensarci. Ma quello che sta succedendo in Italia oggi, queste cose qua, sono cose ridicole: censurare un corso è ridicolo. Non solo essere un russo vivente è una colpa oggi in Italia. Ma anche essere un russo morto, che quando era vivo nel 1849 è stato condannato a morte perché aveva letto una cosa proibita lo è. Che una università italiana proibisca una corso su un autore come Dostoevskij è una cosa che io non posso credere". L'annuncio dello scrittore Paolo Nori sui social, dopo la lettera ricevuta da Milano Bicocca che cancella il suo corso su Dostoevskij a causa della crisi ucraina. Ig Paolo Nori Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

