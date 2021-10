Sarà più difficile acquistare bevande zuccherate in Italia

Le bevande analcoliche sono spesso ricche di zuccheri e calorie, e per questo motivo il ministero della Salute ha firmato un nuovo Protocollo d'intesa con l'Associazione Italiana industria bevande analcoliche (Assobibe). Con questo si vogliono tutelare in particolare bambini e ragazzi, tra i maggiori consumatori di tali prodotti. Foto: Shutterstock Music: "Perception" from Bensound.com

