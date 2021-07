Bertolaso: "In Lombardia vaccini anche a Ferragosto"

(Agenzia Vista) Milano, 30 luglio 2021 "Durante agosto moltissimi lavoreranno a pieno ritmo e voglio vedere quanti in Italia il 15 agosto vaccineranno. Qui in Lombardia si vaccinerà. Vaccineremo oltre 6000-7000 seconde dosi. Il 15 agosto si sono iscritte 63 persone per ricevere la prima dose. Sono piccoli segnali significativi del fatto che non ci fermiamo mai" lo ha detto Guido Bertolaso, coordinatore della campagna vaccinale in Lombardia, a margine della conferenza stampa sullo stato della campagna vaccinale della Regione Lombardia. Courtesy LNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

Ultimo aggiornamento: Sabato 31 Luglio 2021, 12:01

