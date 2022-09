(Adnkronos) - Un colpo secco e Silvio Berlusconi uccide la mosca che lo infastidisce durante l'intervista in tv. "I miei collaboratori ìmetteranno il video su Tik Tok, che per me è Tik Tok Tak, e il Tak sono io", dice il leader di Forza Italiadurante la registrazione dell’intervista a Sky TG24 ospite a Casa Italia.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Settembre 2022, 23:00

