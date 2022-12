Berlino, esplode enorme acquario: ecco come era l'Aqua Dom

Si indaga sulle cause dell'esplosione dell'enorme acquario Aqua Dom di Berlino, che all'alba di venerdì ha provocato due feriti. L'attrazione che si trova all'interno dell'Hotel Radisson Blue compare in molti video pubblicati dai turisti sui social. Secondo la polizia locale non ci sono indicazioni che l'esplosione dell'acquario possa essere il risultato di un attentato. Tra le ipotesi circolate c'è quella secondo cui le temperature gelide, arrivate a -10 gradi nella notte, abbiano potuto causare una crepa nel serbatoio, poi ceduto sotto il peso dell'acqua.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Dicembre 2022, 12:13

