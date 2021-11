Caffè, macchiato o zuccherato? Fanno male entrambi, ecco il motivo

Caffè macchiato o zuccherato? È un bel dilemma quando si parla della bevanda più amata dagli Italiani, e non solo. Già perché il caffè è una buona abitudine a cui difficilmente riusciamo a rinunciare. Al mattino serve per darci la carica, dopo pranzo è la coccola che ci concediamo per spezzare la giornata. I più temerari lo bevono anche la sera, rischiando però di addormentarsi con fatica. Oggi però vogliamo capire come sia meglio ordinare il caffè quando siamo al bar o prepararlo quando siamo a casa. Foto: Shutterstock Music: "Summer" from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Novembre 2021, 09:46

