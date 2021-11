Bebe Vio alla presentazione del Calendario 2022 della Polizia

Bebe Vio presenta in poche parole il calendario della polizia che la vedrà tra i protagonisti. L'atleta paralimpica, reduce dalle ultime vittorie, come spesso accade, si è prestata a una causa benefica visto che, come spiega lei stessa, l'intero ricavato del calendario sarà devoluto all'Uniceff. Bebe sottolinea che il calendario 2022 della polizia sarà molto bello: «Molto bello il fatto che le foto siano state fatte dai poliziotti», spiega, anticipando che nel primo mese sarà presente proprio lei insieme a Marcel Jacobs. Poi lancia un appello: «Prendetelo perché tutto il ricavato andrà in beneficenza e verrà gestito dall'Uniceff per andare a fare i vaccini nei paesi più poveri».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Novembre 2021, 17:31

