Ballerine, babbucce: l'uomo ci pretende sempre sexy

Qualche giorno fa mi è capitato di leggere su Facebook il post di un amico d’infanzia che è fissato con le ballerine. Sono anni che insulta le donne con le ballerine. Il leitmotif è: “ragazze non vi rendete conto che non sono sexy? Voi ci state comode e vi piacete ma a noi passa proprio la voglia”. Beh, dopo anni di accanimento contro le ballerine, ora l’amico se la prende con le “babbucce” di velluto. Come le ballerine, le babbucce che si portano ora sono le classiche scarpe che metti la mattina, ci porti i figli a scuola di corsa, in ufficio ti fanno sentire ordinata e sono perfino adatte per uscire la sera. Non a caso stanno avendo un successone. Non saranno sexy, come dice il mio amico. E allora?

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Novembre 2021, 20:02

