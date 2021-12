Baby vaccini, De Luca contro Salvini: "E' ancora allo stadio evolutivo dei Neanderthal"

(LaPresse) Il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, punta il dito contro Matteo Salvini e le sue esternazioni sulla vaccinazione per i bambini. "In tutto il mondo si stanno vaccinando i bambini contro il Covid senza alcun problema, Salvini è un irresponsabile che continua ad alimentare un clima di paura", ha dichiarato il governatore campano parlando con i giornalisti alla scuola "Vittorino da Feltre" di Napoli per dare il via alle vaccinazioni dei bambini della fascia 5-11 anni. Parlando del leader del Carroccio, De Luca ha aggiunto: "Lui è allo stadio evolutivo dei Neanderthal, prima di arrivare al Sapiens Sapiens ci vogliono altri 40mila anni".

