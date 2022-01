Laura Cremaschi, nei panni della “Bonas” della trasmissione, ha lanciato una bella frecciatina ad Alex Belli, arrivato ad "Avanti un altro pure di sera" come ospite in gara. Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy, Kikapress Music: "Funday" from Bensound.com

Alex Belli e l'"accoppiamento' al GfVip: cosa confessa a Paolo Bonolis

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Gennaio 2022, 13:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA