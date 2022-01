Auto contro pullmann a Brescia, morti 5 ragazzi

(LaPresse) E' stato uno scontro frontale violentissimo quello costato la vita a 4 ragazzi e una ragazza della provincia di Brescia. I giovani che avevano tra i 17 e i 22 anni, viaggiavano su un'auto che si è schiantata contro un pullmann sulla provinciale 45bis che porta al Lago di Garda, nel comune di Rezzato, nella tarda serata di sabato. Ferito, ma non in gravi condizioni, il conducente del bus, l'unica persona a bordo del mezzo, portato in ospedale in stato di choc. Le vittime sono tutte residenti nella zona. Si indaga sulle cause dell'incidente.

Ultimo aggiornamento: Domenica 23 Gennaio 2022, 12:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA